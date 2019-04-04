İzmir’de üzücü olay! Artık yürüyemeyecek

İzmir'in Menemen ilçesinde bulunan Seyrek Mahallesi yakınlarında bölge sakinleri, baktıkları sokak köpeklerinden birinin omurgasının kırılmış olduğunu ve kafatasına darbe aldığını fark etti. Bunun üzerine Hayvanlar İçin Projeler Derneği (HİPDER) ile iletişime geçen hayvanseverler, çekilen röntgenler sonucu 1,5 yaşındaki köpeğin omurgasına kürekle vurularak felç bırakıldığını öğrendi.

Şiddet mağduru köpeğin tedavi edilmesi için mücadele eden HİPDER üyeleri, veterinerlerden ameliyatın çok pahalı olduğunu ve ameliyat gerçekleşmezse hayatına bu şekilde devam etmek zorunda kalabileceği bilgisini aldı. Sokakta felç bir halde yaşayamayacağını söyleyen dernek üyeleri, köpeğin sahiplendirilmesi için çağrıda bulundu.

Son birkaç gündür benzeri 5- 6 olayla karşılaştıklarını söyleyen HİPDER Başkanı Funda Bonomo, köpeğe gerekli tedavilerin uygulandığını fakat omurgasındaki sinirlerin tümünün ezildiğini, bu şekilde ancak sahiplenirse iyi bir hayatı olabileceğini belirterek, hayvanseverlere çağrıda bulundu.