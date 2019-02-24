İzmir’de yürekleri burkan yardım çağrısı: Çok mağdur durumdayım

Konak ilçesinde, eşi İnci Oruç ile birlikte tez göz odalı bir evde yaşayan Veli Oruç (60), 2015 yılında kağıt topladığı sırada TIR sürücüsü çarpıp kaçtı.

YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNDU

Kaza sonrası hemen ambulansla hastaneye kaldırılan Oruç'a bir müddet tedavi gördü ve ardından yüzde 41 engelli raporu verildi. Rahatsızlığı nedeniyle çalışamadığını ifade eden talihsiz adam, yardım istediğini ifade etti.

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“ÇOK MAĞDUR DURUMDAYIM”

Kazaya kadar hurda toplayarak geçimini sürdürdüğünü belirten Veli Oruç, kazadan sonra çalışamadığını söyledi. Oruç, “Yeşilyurt yol kavşağında çöpün yanında dururken Üçkuyular tarafından bana doğru gelen TIR çarptı. Bana vuracağı aklıma bile gelmemişti. Vurup kaçtı, lambalarda bile durmadı. Eski patronumun oğlu gelip beni ambulansla hastaneye kaldırmış. Şu an belimde yırtık var, omzumu da başımdan yukarı kaldıramıyorum. Çok mağdur durumdayım” dedi.

Talihsiz adamın eşi İnci Oruç da daha güzel bir evde yaşamak istediklerini belirterek yardım çağrısında bulundu. İHA