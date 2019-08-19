İzmir’de orman yangını

İzmir’in Karabağlar ilçesi Tırazlı Mahallesi yakınlarında dün saat 13:00’da başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangını nedeniyle Seferihisar ilçesi Eski Orhanlı Mahallesi’nin ardından Menderes’in Bahçecik ile Kuyucak mahallelerinin bir bölümü boşaltıldı. Alınan bilgiye göre, havanın kararmasının ardından helikopterle sürdürülen söndürme çalışmalarına ara verildi. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 60 arazözle yangına müdahalesi ise sürüyor.

Eski Orhanlı’nın ardından Bahçecik ile Kuyucak mahallelerinin bir bölümünün boşaltılması yönünde anons yapıldı. Bölgedeki vatandaşlar, İzmir Büyükşehir ve Menderes Belediyesine ait otobüslerle tedbir amacıyla Menderes’e götürüldü.

HAVADAN MÜDAHALE BAŞLADI

Karabağlar Tırazlı Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına günün ağarmasıyla birlikte helikopterlerle yeniden müdahale edilmeye başlandı.

Bakan Pakdemirli yangını kontrol altına alma çalışmalarını havadan denetlemek için helikoptere bindi. Yangın bölgesini havadan helikopterle denetleyen Pakdemirli’nin daha sonra basın açıklaması yapacağı öğrenildi.