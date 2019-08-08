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İzmir’deki silahlı saldırıyla ilgili flaş gelişme

İzmir'in Tire ilçesindeki silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

22:31 -
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İzmir’deki silahlı saldırıyla ilgili flaş gelişme

Gece kulübünün önünde 4 Ağustos’ta uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Mürsel Çakan, tedavi gördüğü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Saldırıda yaralanan İ.Ç’nin aynı hastanede, S.G’nin de Tire Devlet Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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Jandarma ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdikleri ileri sürülen H.S, A.S, N.S. ve A.Ç’yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan H.S, N.S, ve A.Ç. hakimlikçe tutuklandı, A.S. ise serbest bırakıldı. Saldırıyla ilgili 5 şüphelinin daha arandığı belirtildi.

Tire ilçesinde 4 Ağustos’ta gece kulübünün önünde düzenlenen silahlı saldırıda 2’si ağır 3 kişi yaralanmıştı.  AA

Son güncelleme: android-time 22:32 08.08.2019
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