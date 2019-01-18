İzmir’deki ürküten doğa olayında sular çekilmeye devam ediyor

İzmir'de tarım arazisinde oluşan obruklar havadan drone ile görüntülenirken, yaşanan doğa olayının ortaya çıkardığı ilginç manzarada sular çekilmeye devam ediyor. Arazi sahiplerinden İsmet Deniz, mal sahibi olarak bir şey yapamayacaklarını, yetkililerin konuyla ilgilendiğini söyledi.

Geçtiğimiz hafta aralıksız olarak devam eden kuvvetli yağışların etkisiyle Menderes ilçesi Karakuyu Mahallesi’nde oluşan derin obruklar herkesi hem şaşırttı hem de ürküttü. Yağmur sularının toplandığı tarım arazisinde toprakta derin çatlaklar meydana gelirken, sular da bu çatlaktan yeraltına şelale oluşturur şekilde akmaya başladı.

İlginç manzarayı olduğunu duyanlar yaşanan doğa olayını yerinde izlemeye gelirken, mal sahiplerinden İsmet Deniz, çok şaşırdıklarını, mal sahibi olarak yapabilecek bir şeyleri olmadığını ve olaya devletin el atacağını ifade etti.

“Obruk değil mağaraya kaçan su”

Olayı ilk gördüklerinde neye uğradıklarını şaşırdıklarını belirten arazi sahiplerinden İsmet Deniz, “Millet şaşırdı, böyle bir şey görülmedi şimdiye kadar. Obruk diyorlar ama bu obruk değil, burada mağara var ve mağaraya kaçan su. Obruk olsa obruk komple çöküyor. Daha önce karşı çiftlikten akan sel suları mağara açtı burada, sonra ovanın sularını mağara çekmeye başladı. Herhalde o mağara bu yöne doğru çalışıyor, alttan oyuyor. Bu sene çok su olunca asfalta dayanıyor. Asfalta dayanınca, üstü de yumuşayınca altı da boş, birden çöktü burası” dedi.

“Mal sahibi olarak bir şey yapamayız, devlet el atacak”

Mal sahibi olarak yapabilecekleri çok bir şey olmadığını kaydeden Deniz, “Buna artık mal sahipleri bir şey yapamaz. Artık devlet el atacak buraya zaten Devlet Su İşlerinden yetkililer de geldi. Bunu zannedersem karşı tarafta bir kanal var, oraya bağlayacaklar. 10 kamyon toprak döksen dolmaz burası. Çatlak var burada ama nereye gidiyor bu su bilmiyoruz. Yeraltına mı gidiyor denize doğru mu çıkıyor tam bilen yok” ifadelerini kullandı.

Öte yandan olayı duyan vatandaşlar da yaşanan ilginç doğa olayını görüntüleme geliyor. Vatandaşlar ilk defa böyle bir olaya şahit olmanın şaşkınlığını yaşarken, kendilerini de alanda fotoğraf çekiyor.

İZMİR (İHA)