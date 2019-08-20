İzmir’deki yangın kısmen kontrol altına alındı!

Türkiye’de son günlerde meydana gelen orman yangınları, Orman Genel Müdürlüğü’nde bulunan Yangın Yönetim Merkezi’nde 24 saat takip ediliyor. Orman yangınlarının yaşandığı bölgeler, haritalar üzerinde merkezde bulunan ekranlara yansıtılıyor. Ayrıca yangına müdahale eden helikopterlerde bulunan kameralar ile yangınlar anbean izleniyor.

Orman yangınlarına müdahale eden ekipler, merkezdeki görevliler tarafından yönlendirilerek, etkili müdahale etmeleri sağlanıyor.

İLGİLİ HABER Haluk Levent İzmir'deki yangın için çağrıda bulundu, Tunç Soyer harekete geçti

Orman Genel Müdürlüğü Yangınla Mücadele Şube Müdürü Kamil Tolgay Dursun, yangın yönetim merkezinin 7 gün 24 saat çalıştığını belirterek, “Burada görev yapan mühendis arkadaşlarımız, ülke genelinde çıkan tüm yangınları anlık olarak takip ederek, riskli ve büyüme eğilimindeki yangınlarda koordinasyon görevi yapıyor. Son günlerde Muğla’da ve İzmir’de meydana gelen büyük yangınlarını koordinasyonu da bu merkezde yapıldı. Yangınlar, yangın mahallinde yönetilir; ama koordinasyonu buradan sağlanır” dedi.

İLGİLİ HABER İzmir'deki yangında son durum

‘KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI’

18 Ağustos’ta İzmir’de çıkan orman yangınına değinen Dursun, yangın koordinasyonun bu merkezden sağlandığını; ancak yönetiminin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Orman Genel Müdürü tarafından sağlandığını söyledi. Yangın hakkında bilgi veren Dursun, “İlk günkü kadar yüksek rüzgar yok. Daha etkili bir müdahale yapılabiliyor ve daha verimli çalışmalar sürdürüyoruz. Yangın yüzde 90 oranında çevrildi, tehlikeli bir yerleşim yeri kalmadı ve olay yerinden aldığımız bilgiye göre kısmen kontrol altına alındı. Çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor ve tamamen kontrol altına almak için ekiplerimiz gayretle çalışıyor. 19 helikopter, 237 arazöz, 19 dozer ve yaklaşık bin personelle çalışmalarımız sürüyor” dedi.

Şube Müdürü Dursun ayrıca, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile birlikte rüzgar, sıcaklık ve nem oranları ile orman yapısına göre hazırlanan Yangın Risk Haritası ile Türkiye’nin bütün bölgelerindeki yangın riskinin tespit edildiğini ve buna göre teyakkuz halinde olup, önlemlerin artırıldığını kaydetti. DHA