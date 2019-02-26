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İznik’te yol çalışması sırasında bulundu!

Bursa'nın İznik ilçesinde yol çalışması sırasında yerin yaklaşık 6 metre altında lahit bulundu. Yol çalışması durdurulurken, bölgede inceleme başlatılacak.

20:49 -
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İlçenin Yeşilcami Mahallesi Kaymakköşkü mevkisinde yol çalışması yapan belediye ekipleri, iş makinesiyle kazdıkları bölümde lahit olduğunu gördü. Ekipler, çalışmayı durdurarak, müze yetkilileri ve polis ekiplerine haber verdi.

FOTO: DHA – Bursa’nın İznik ilçesinde, yol çalışması sırasında açılan çukurda mezara rastlanıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgeyi güvenlik çemberine aldı. İznik Müze Müdürlüğü’ne bağlı ekibin bölgeye gelmesi ile kazılan bölümün üzeri yeniden kapatıldı.

FOTO: DHA- Çalışmanın durdurulmasının ardından mezarın tarihi olup olmadığının incelenmesi için Müze Müdürlüğü’ne bilgi verildi.

Sabah saatlerinde müze yetkilileri ve arkeolagların inceleme çalışmalarına başlayacağı bildirildi. DHA

FOTO: AA

 

 

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Son güncelleme: android-time 20:51 26.02.2019
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