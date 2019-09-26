Jacques Chirac kimdir? Fransa eski Cumhurbaşkanı Chirac’ın hayatı…

1995-2007 yılları arasında ülkenin cumhurbaşkanı olarak görev yapan Jacques Chirac, 7 yıllık cumhurbaşkanlığı süresini 5 yıla indiren ve ülkesinin birimini Fransız frangından Euro'ya çeviren isim olarak hatırlanıyor. İşte Chirac’ın hayatı…

JACQUES CHİRAC KİMDİR?

29 Kasım 1932 yılında Paris’te dünyaya gelen Jacques Chirac, 1959’da Sciences Po ve ardından da École Nationale d’Administration’da eğitimini bitirdikten sonra, yüksek seviyeli bir memurlukta işe başlamış ve kısa süre sonra da politikaya atılmıştır. O zamandan beri, Tarımdan Sorumlu Devlet Bakanlığı, Başbakanlık, Paris Belediye Başkanlığı ve son olarak da Fransa Cumhurbaşkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

Fiyat denetimlerini kaldırmayı, özelleştirmeyi hızlandırmayı, vergi oranlarını düşürmeyi, suç ve terörizm ile sert biçimde mücadele etmeyi vadetmiştir. Ayrıca ekonomi politikalarının sosyal sorumluluk bilinciyle uygulanması ile dikkat çekmiştir.

Fransa Cumhurbaşkanlığı görevine ilk olarak 17 Mayıs 1995’te getirilmiş, yedi yıllık birinci dönem görev süresinin sonrasında Nisan 2002’de tekrar cumhurbaşkanı seçilmiştir. Beş yıllık ikinci dönem cumhurbaşkanlığı görev süresi 16 Mayıs 2007’de biten Chirac, yaklaşık 12 yıllık görev süresi ile François Mitterrand’dan sonra Fransa’da en uzun süre cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan isim olmuştur.

1956’da, iki kızı olan Bernadette Chodron de Courcel ile evlenmiştir. Üvey kızlarından biri, uzun süre kendisine basın danışmanlığı yapmıştır. Çift ayrıca, 1979’da, ülkeye tekneyle girmeye çalışan 21 yaşındaki kaçak bir göçmen kızı gayriresmi olarak evlat edinmiştir. Chirac, Katolik Hristiyan’dır.

16 Mayıs 2007’de görev süresi dolmuştur ve yerine Nicolas Sarkozy seçilmiştir.

Jacques Chirac Paris belediye başkanlığı görevini sürdürüken Paris Büyükşehir Belediyesi'nde 28 Hayali danışmana maaş ödemekle suçlandığı davadan dolayı hüküm giyen ilk Fransa cumhurbaşkanı olmuştur.