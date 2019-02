2019 Jandarma astsubay alımı şart ve tarih detayları açıklandı! Jandarma astsubay alımı başvurusu için gerekenler…

Jandarma astsubay alımı için geri sayım başladı. Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın astsubay ihtiyacını gidermek amacıyla sözleşmeli astsubay alımı yapılacağının duyurulmasının ardından başvuru şartları ve detayları da belli oldu. Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli astsubay alımı için ön başvurular sadece elektronik ortamdan alınacak. Başvuru şartları neler?

JANDARMA ASTSUBAY ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi BaGkanlığı Personel Temin Sistemi’ne eDevlet kapısı üzerinden e-devlet Gifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacak

Ön başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresleri ile, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden eDevlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. Gnternet ortamı dıGında posta yoluyla veya şahsen

yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

JANDARMA ASTSUBAY ALIMI BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

JANDARMA BAŞVURU KILAVUZU

SAHİL GÜVENLİK BAŞVURU KILAVUZU

BAŞVURULARDA YAŞ ŞARTINA DİKKAT

Jandarma Genel Komutanlığı için Lisans veya ön lisans bölümlerinden mezun olmuş veya 26 Ağustos 2019 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibariyle yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1992 ve sonrası doğumlular), lisansüstü öğrenimi tamamlamış olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre otuz iki (32) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1987 ve sonrası doğumlular), ç. Sahil Güvenlik Komutanlığı için ön lisans bölümlerinden mezun olmuş veya 26 Ağustos 2019 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 1/2 müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibariyle yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1992 ve sonrası doğumlular),

DUYURULAR İÇİN BİLGİ VERİLDİ

Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesinin ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav ücreti yatırma duyurusu, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular www.jandarma.gov.tr, www.sahilguvenlik.gov.tr ve www.jsga.edu.tr internet adreslerinden ilan edilecektir.



SAHİL GÜVENLİK ASTSUBAY ALIMI VÜCUT KÜTLE İNDEKSİ (VKİ) ÖLÇÜM VE NOTLANDIRMA ESASLARI :

a. VKİ ölçüm esasları:

1. Personelin kilolu veya zayıf olup olmadığını ortaya koyan bir formüldür. VKİ formülü,

vücut ağırlığının (kilogram olarak) boyun karesine (metre olarak) bölünmesi ile elde edilen bir

değerdir.

KİLO (kg)

VKİ = _________________

BOYUN KARESİ (m²)

2. Formülden elde edilecek sonuç neticesinde, vücut kütle indeksine karşılık gelen

kategori bulunur:

17 ≤ VKİ < 18,5 Hafif Zayıf

18,5 ≤ VKĠ < 25 Normal

25 ≤ VKİ < 27,5 Hafif Kilolu

3. VKİ ölçümlerinde çıkan sonuç virgülden sonra bir basamak olacak şekilde en yakın

değere yuvarlanır.

b. VKİ notlandırma esasları:

Ölçüm sonucunda;

1. TABLO-1‟deki VKİ Puanlama Tablosu esaslarına göre her bir adaya 100 tam not

üzerinden not verilir.

2. VKİ < 17, VKİ ≥ 27,5 değerlerine sahip adaylar değerlendirmeye alınmaz ve

haklarında “Astsubay Eğitim Merkezi Komutanlığı öğrenci adayı olamaz” kararı verilir.

c. Erkek adaylarda 1,67 metreden, kadın adaylarda 1,62 metreden daha kısa boylu olanlar

hakkında “Astsubay Eğitim Merkezi Komutanlığı öğrenci adayı olamaz”. kararı verilir.