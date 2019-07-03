Jandarma astsubay sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Jandarma astsubay olma şartları

Astsubay olmak için Jandarma astsubay sınavına kaılan adaylar sınav sonuçlarını merakla bekliyor. Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) 15 Nisan – 31 Mayıs tarihleri arasında başvuru sahipleri için sınav gerçekleştirmişti. Sınava katılan adaylar, sonuçlar için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Jandarma astsubay sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

JANDARMA ASTSUBAY SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 15 Nisan – 31 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen Jandarma astsubay alımı sınavı sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak bir önceki alımlara baktığımızda sonuçlar sınavın ardından 2 ay içerisinde açıklanmıştı. Sonuçlar açıklandığında https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris sayfasından öğrenilebilecek.

ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b. Başvuru Kılavuzlarında belirtilen öğrenim programlardan mezun olmak, bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya kayıt tarihi olarak belirlenen 26 Ağustos 2019 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak.

c. Jandarma Genel Komutanlığı için Lisans veya ön lisans bölümlerinden mezun olmuş veya 26 Ağustos 2019 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibariyle yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1992 ve sonrası doğumlular),lisansüstü öğrenimi tamamlamış olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre otuz iki (32) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1987 ve sonrası doğumlular),

ç. Sahil Güvenlik Komutanlığı için ön lisans bölümlerinden mezun olmuş veya 26 Ağustos 2019 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar için düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibariyle yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1992 ve sonrası doğumlular),

d. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

e. www.jandarma.gov.tr, www.sahilguvenlik.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.dpb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan “2019 Yılı J.Gn.K.lığı Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Başvuru Kılavuzu” ve “2019 Yılı S.G.K.lığı Sözleşmeli Astsubay Başvuru Kılavuzu”nda belirtilmiş olan başvuru şartlarını taşımak.