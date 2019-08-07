Jandarma Bianet için ‘sehven’ talepte bulunmuş!

Bianet'in avukatı Meriç Eyüboğlu'nun ayrıntılarına eriştiği dosyaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı 16 Temmuz'da bianet'le birlikte 136 adres için “erişimin engellenmesini” talep etti.

Mahkeme de aynı gün “erişimin engellenmesi” kararı aldı. Ancak 17 Temmuz'da Jandarma Genel Komutanlığı, sadece bianet'e ilişkin olarak talebin sehven yapıldığını belirterek tekrar mahkemeye başvurdu.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın yazısında şu ifadeler yer aldı:

“3. Sulh Ceza Hakimliği'ne 16.07.2019 tarihinde ilgi (a) ile yapmış olduğumuz başvuru neticesinde 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 16.07.2019 tarih ve 2019/5538 D.İş sayılı kararı ile 136 içerikle ilgili 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi kapsamında erişim engelleme kararı verilmiştir.

Başvuru ekinde sunulan listenin 14’üncü sırasında yer alan http://bianet.org/bianet URL adresi listede sehven yer almıştır. Bu şekli ile sitenin tamamının engellenmesi söz konusu olacağından, verilen kararın kaldırılarak 5651 Sayılı Kanunun 8/A maddesi gereğince erişimin engellenmesi kararın düzeltilmesini…”

Mahkeme de 17 Temmuz'da şu kararı verdi: “İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı tarafından verilen 3126989 sayılı ve 17/07/2019 havale tarihli talebinin kabulü ile hakimliğimizce verilen 16/07/2019 tarih ve 2019/5538 D.İş sayılı erişimin engellenmesi kararının ” http://bianet.org/bianet” URL linki yönünden kaldırılmasına, diğer linkler yönünden aynen devamına, Kararın gereği için Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne gönderilmesine dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu karar verildi.”