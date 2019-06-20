Jandarma uzman erbaş alımı sürecek! JGK Jandarma uzman erbaş alımı sınavları ne zaman yapılacak?

Jandarma adayları şimdi ek sınavlara dair ayrıntılar araştırıyor. JGK uzman erbaş alımı ek sınavları ne zaman? Jandarma Genel Komutanlığı, ihtiyaç dahilinde ek bir sınavın daha yapılacağını duyurdu, jandarma adaylarının heyecanı doruğa çıktı.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ SINAVINA KİMLER ÇAĞRILACAK?

Tüm adaylar çağrılacak; 2019/1 uzman erbaş alımı sınavları sonrasında Jandarma Genel Komutanlığının personel temin yetiştirme planları ve artan uzman erbaş ihtiyacı doğrultusunda başvuru kılavuzunda belirtilen esaslar dâhilinde sınava çağrılmayan adayların tamamının, müteakip dönemde yapılacak sınavlara çağrılması planlanmıştır.

EK SINAVLAR İÇİN TARİH BELLİ Mİ?

Sınavlar sonrasında; Jandarma Genel Komutanlığının personel temin yetiştirme planları ve artan uzman erbaş ihtiyacı doğrultusunda başvuru kılavuzunda belirtilen esaslar dâhilinde sınava çağrılmayan adayların tamamının, müteakip dönemde yapılacak sınavlara çağrılması planlanmıştır. Eğitim süresi, eğitim birliklerinin ve sınav alanlarının kapasitesi doğrultusunda belirlenecek sınav takvimleri https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresinde yayımlanacaktır. Adayların herhangi bir hak kaybına uğramamaları maksadıyla sınavlar ile ilgili güncel duyurular ile sınav çağrılarını https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresinden takip etmeleri gerekmektedir.