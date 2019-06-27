Jandarma ve Sahil Güvenlik alım yapacak! Uzman erbaş alımı sonuçları ne zaman açıklanır?

2019 Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesine Erkek Öğrenci Alımı başvuru kılavuzu yayınlandı. Jandarma Genel Komutanlığına öğrenci alımı yapılacak. JSGF'den mezun olan subaylar Jandarma Genel Komutanlığı'nın yönetim kademelerinde görev yapacaklar. İşte 2019 Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi öğrenci alım kılavuzu…

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK ÖĞRENCİ ALIMI BAŞVURU KILAVUZU

JANDARMA KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALIM SONUÇLARI (AÇIKLANDIĞINDA BU EKRANDAN SORGULAYABİLİRSİNİZ)

2019 JSGF ÖĞRENCİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

a. Lise veya dengi okul mezunları veya kayıt tarihine (09 Eylül 2019) kadar mezun olabilecek durumda olanlar ile denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmak kaydıyla yabancı ülke lise mezunu olanlar müracaat edebilecektir.

b. Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesine ön başvuru yapabilmek için; ÖSYM tarafından yapılan 2019 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) aldıkları puan esas alınarak;

(1) Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı 150 veya üzerinde olmak,

(2) Alan Yeterlilik Testi'nden (AYT);

– Eşit Ağırlık (EA) puan türüne göre, sıralamada en az 250.000'inci sırada yer alan adayın puanını almak,

– Sözel (SÖZ) puan türüne göre, sıralamada en az 50.000'inci sırada yer alan adayın puanını almak,

– Sayısal (SAY) puan türüne göre, sıralamada en az 100.000'inci sırada yer alan adayın puanını almak,

(3) Şehit ve malul eş ve çocuklarının ise yukarıda belirtilen puanların (EA, SÖZ, SAY) en az %80'ini almış olması gereklidir.

c. Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesine temin edilecek (220) öğrenci kontenjanının;

(1) %65'i (143 öğrenci) Eşit Ağırlık (EA) puan türünden (7 öğrenci Şehit/malül eş ve çocukları kontenjanından),

(2) %25'i (55 Öğrenci) Sayısal (SAY) puan türünden (3 öğrenci Şehit/malül eş ve çocukları kontenjanından),

(3)%10'u (22 Öğrenci) Sözel (SÖZ) puan türünden (1 öğrenci Şehit/malül eş ve çocukları kontenjanından) oluşacaktır.

ç. YKS sınav sonucu olmayan veya belirlenen taban puanın altında not alan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

d. Ön başvuru yapan adaylar tercih ettiği puan türüne ve o puan türü için belirlenen kontenjana göre en yüksek puandan düşüğe doğru sıralanacak ve kontenjan miktarının en az on katı kadar adaya https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi üzerinden “Seçme Sınavlarına Çağrılma ” duyurusu yapılacaktır.