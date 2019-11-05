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Jandarma’ya FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki FETÖ yapılanması soruşturmasında, 8'i muvazzaf 17 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

11:31 -
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Jandarma’ya FETÖ operasyonu

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığındaki bazı şüpheliler hakkında, FETÖ’nün, örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü ve kontörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespiti üzerine soruşturma yürütüldüğü
belirtildi.

SEKİZ ŞÜPHELİ HALEN GÖREVDE

Açıklamada, 4’ü emekli, 3’ü kendi isteğiyle istifa etmiş, 2’si ihraç ve 8’i halen astsubay olarak görev yapan toplam 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı bildirildi. Zanlıların yakalanması için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 5 ilde gözaltı işlemlerine devam ettiği öğrenildi. (AA)

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