Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Operasyon, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Küçükçekmece, Halkalı, Merkez Mahallesi'de gerçekleştirildi.

Jandarma ekiplerinin düzenlediği baskınla sonuçlanan süreç, sokaklarda uyuşturucu satan şüphelilere, narkotik madde satan bir zehir tacirinin belirlenmesiyle başladı.

İstihbarat çalışmalarıyla tespit edilen A.Ş.'nin daha çok Fatih, Küçükçekmece, Bakırköy, Avcılar, Esenyurt ve Büyükçekmece'deki şüphelilere uyuşturucu temin ettiği anlaşıldı.



290 KİLO SKUNK

Jandarma ekipleri, A.Ş.'nin uyuşturucu depoladığı evi belirlemek için şüpheliyi teknik ve fiziki takip çalışmasıyla adım adım izledi.

Şüphelinin Halkalı Meydanı yakınlarında bir apartmana girerek elinde bir poşetle çıkmasının ardından operasyon startı verildi.

Baskında şüpheli kıskıvrak yakalandı. A.Ş.'nin üzerinde ve depo olarak kullandığı evde arama yapıldı.

Dedektör köpek Vadi'nin de kullanıldığı aramalarda, neredeyse ekiplerin açtığı her yerden uyuşturucu çıktı. Bazalarda, çekyat altlarında dolaplarda ele geçirilen uyuşturucunun 290 kilosunun, esrardan 10 kat daha zararlı olan ve Hint kenevirinin hibritleşmesiyle elde edilen “Skunk”, 1 kilosunun “Eroin” olduğu belirtildi. Ayırca, 5 bin adet de “Ecstasy” hap ele geçirildiği öğrenildi.

SUİKAST SİLAHI ELE GEÇİRİLDİ

Jandarma ekiplerinin adreste yaptığı aramalarda 1 Kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve bu silaha ait 2 dolu şarjör, 1 Uzi tipi makineli tabanca ve bu tabancaya ait dolu şarjör, bir tabanca ve çok sayıda mermi bulunması da dikkat çekti.

Jandarma ekiplerinin, Kalaşnikof ve suikastlerde de kullanılan “Uzi” tipi otomatik bulunmasının ardından geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli ise işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.