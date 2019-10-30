Jandarmanın ikna ettiği terörist sınır kapısında teslim oldu

Kandırılarak örgütün dağ kadrosuna katılanlara yönelik ikna çalışmaları da devam ediyor. Bu kapsamda, terör örgütünün dağ kadrosuna katılan bir terörist, ailesi ve kendisiyle yürütülen ikna çalışmaları sonucu Habur Sınır Kapısı’nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

45 KİŞİ HAKKINDA ADLİ SORUŞTURMA

Terörle mücadele çalışmaları kapsamında, 1-22 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, Barış Pınarı Harekatıyla ilgili terör örgütü PKK’nın propagandasını yaptığı tespit edilen 45 kişi hakkında adli soruşturma başlatıldı.

BEŞ SIĞINAK İMHA EDİLDİ

Ayrıca, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 87 tüp ve elektrik kablosu, mühimmat, 625 kilogram gıda malzemesi ile dijital materyaller ele geçiren jandarma ekipleri, teröristlerin kullandığı beş sığınağı da imha etti. (AA)