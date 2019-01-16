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Jeneratör 7 işçiyi hastanelik etti!

Kilis'in Musabeyli ilçesinde ısınmak için elektrikli soba kullanan 7 tarım işçisi, çalıştırdıkları jeneratörün egzoz gazından zehirlenerek Kilis Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.

android-time 22:20
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Kilis'in Musabeyli ilçesinde ısınmak için elektrikli soba kullanan 7 tarım işçisi, çalıştırdıkları jeneratörün egzoz gazından zehirlenerek Kilis Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Musabeyli´ye bağlı Hüseyinoğlu köyünde meydana geldi. Mersin’in Tarsus ilçesinden zeytin hasadı için Musabeyli’ye bağlı Hüseyinoğlu köyüne gelen 7 işçi, ısınmak için elektrik sobasını yakmak istedi. İşçiler sobayı çalıştırmak için kullandığı jeneratörün egzozundan çıkan gazdan zehirlendi.

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Mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle aradıkları sağlık ekipleri tarafından Musabeyli Entegre Devlet Hastanesi´ne kaldırılan 7 işçi, yapılan müdahalenin ardından Kilis Devlet Hastanesi´ne sevk edildi. Tedaviye alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA

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Son güncelleme: android-time 22:3116.01.2019
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