JES eylemindeki olaylar mahkemeye taşınıyor

Özel bir enerji firması tarafından Manisa'nın Salihli İlçesi Hacıbektaşlı Mahallesi'ndeki 76 dekarlık alanda kurulması planlanan 19.5 MW kapasiteli JES projesine tepki gösteren vatandaşlara güvenlik güçleri müdahale etmişti. Çıkan olaylarda yaralananlar olmuştu. Salihli Çevre Derneği Başkanı Av. Seçil Ege Değerli yaşanan olayları SÖZCÜ'ye anlattı.

Av. Değerli, JES'i protesto eden eylemcilerin sessizce özel bir mülkiyette oturmasına güvenlik güçlerinin müdahale ettiğini söyleyerek, olaylarda plastik mermi, biber gazı ve copların kullanıldığını ifade etti. Yaralı ve darp edilenlerin darp raporu aldığını aktaran Değerli, “Gözaltındaki 26 arkadaşımız da serbest bırakıldı. Yasal başvurularımızı yapacağız” diye konuştu.

“BİZ YAPTIK OLDUYA GETİRİLDİ”

Gözaltına alınış şeklinin usulsüz ve yasaya aykırı olduğunu belirten Değerli, “Yasal durumu asıl jeotermal elektrik firmasının hukuksuz işlem yaptığını, yasaya aykırı pek çok işlem yaptığını, ellerinde bir ÇED başvurusu olmadığını, ÇED kararı olmadığını açıklamaya çalıştı. Ancak vali bey bir yerden sonra milletvekillerimizi dahi dinlemek istemedi. Topluluğu dağıttıracağını onlara da ifade etmiş. Nitekim olaylar buraya kadar geldi” açıklamasında bulundu.

“BENİ DE ÖNCE GÖZALTINA ALIP SONRA BIRAKMAK İSTEDİLER”

Avukat olduğunu belirtmesine rağmen gözaltına alındığını, sürüklendiğini söyleyen Değerli, “Kollarımda morluklar, bacaklarımda yarılmalar var. Ben de darp raporu aldım. Daha sonra anladığım kadarıyla üst makamlardan usulsüzlüğün bilinmesi nedeniyle salıverilmem söylenmiş olmalı ki araç içindeyken yolda ‘Sen gözaltında değilsin, arabadan in' denilerek yaptıkları usulsüzlüğü örtbas etmek istediler” ifadelerini kullandı.

ARKADAŞLARIMI YALNIZ BIRAKMADIM

Salihli Çevre Derneği Başkanı Av. Seçil Ege Değerli, gözaltına alınanları yalnız bırakmadığını söyleyerek ifade alma işlemi sırasında da eylemcilere avukat olarak yardımcı olduğunu kaydetti. Değerli şu ifadeleri kullandı: “Herkes darp raporu aldı. Bir kadın arkadaşımın bacak ve karnında plastik mermi yaralanması mevcut. Biber gazından olan etkilenmeleri ve cop morarmalarını saymıyorum bile. Herkes kendince kendi fotoğrafını çekti delil olması için. Herkes yasal hakkını arayacak” dedi.

“YASAL SÜREÇ DEVAM EDECEK”

Avukat Değerli, Manisa İdare Mahkemesine acil dilekçe ile başvurarak yürütmeyi durdurma kararı talep ettiklerini açıkladı.