JGM uzman erbaş alımı için ek sınav yapacak! İşte JGM uzman erbaş alımı başvuru detayları

Jandarma Genel Komutanlığı (JGM) sözleşmeli uzman erbaş ihtiyacını karşılamak amacıyla ek sınav yapacağını duyurdu. 19 Mart-04 Nisan 2019 tarihleri arasında internet üzerinden ön başvurular alınmış ve sınavlara çağrılan 40 bin adayın sınavları 06-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Sınavlar sonrasında Jandarma Genel Komutanlığı’nın (JGM) personel temin yetiştirme planları ve artan uzman erbaş ihtiyacı doğrultusunda başvuru kılavuzunda belirtilen esaslar dâhilinde sınava çağrılmayan adayların tamamının yapılacak ek sınavlara çağrılması planlanmıştır. İşte JGM uzman erbaş alımıyla ilgili tüm merak edilenler…

JGM UZMAN ERBAŞ EK SINAVI DUYURULARI İÇİN TIKLAYIN

JGM UZMAN ERBAŞ SINAVINA TÜM ADAYLAR ÇAĞRILACAK

2019/1 uzman erbaş alımı sınavları sonrasında Jandarma Genel Komutanlığının personel temin yetiştirme planları ve artan uzman erbaş ihtiyacı doğrultusunda başvuru kılavuzunda belirtilen esaslar dâhilinde sınava çağrılmayan adayların tamamının, müteakip dönemde yapılacak sınavlara çağrılması planlanmıştır.Eğitim süresi, eğitim birliklerinin ve sınav alanlarının kapasitesi doğrultusunda belirlenecek sınav takvimleri Jandarma Genel Komutanlığı Personel Temin Sistemi internet adresinde yayımlanacaktır. Jandarma'dan yapılan açılamada adayların herhangi bir hak kaybına uğramamaları maksadıyla sınavlar ile ilgili güncel duyurular ile sınav çağrılarını Jandarma Personel Temin Sistemi internet adresinden takip etmeleri gerekmektedir.

UYGULANACAK SINAVLAR

Ön başvurusu kabul edilen adayların seçme sınavları, Güvercinlik Jandarma Lojistik Komutanlığında (Şehit Orgeneral Eşref BİTLİS Kışlası Batıkent/Yenimahalle/ANKARA) yapılacaktır. Adaylar sınavlara gelirken yanlarında; cep telefonu, hesap makinesi, çağrı cihazı, fotoğraf makinesi ve benzeri eşyalar getirmeyecektir. Sınavlar dört aşamada icra edilecektir. Her bir aşamada başarılı olan adaylar bir sonraki aşamaya geçebilecektir.



