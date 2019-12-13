JİTEM davasında karar günü

Aralarında gazeteci, avukat ve iş insanlarının bulunduğu 19 kişinin 90’lı yıllarda infaz edilmesine ilişkin görülen JİTEM davasının karar duruşması Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 09.30’da başladı.

SANIKLAR ARASINDA AĞAR VE ŞAHİN DE VAR

Davaya konu olan ve infaz edildiği ileri sürülen isimler ise şöyle: Abdülmecit Baskın, Namık Erdoğan, Metin Vural, Recep Kuzucu, Behçet Cantürk, Savaş Buldan, Hacı Karay, Adnan Yıldırım, İsmail Karaalioğlu, Yusuf Ekinci, Ömer Lütfi Topal, Hikmet Babataş, Medet Serhat, Feyzi Aslan,Lazem Esmaeli, Asker Smitko, Tarık Ümit, Salih Aslan ve Faik Candan.

Davanın sanıkları arasında ise dönemin İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, eski Özel Harekât Daire Başkanı İbrahim Şahin, Korkut Eken, Ayhan Çarkın gibi 19 isim bulunuyor. Sanıklar “cürüm işlemek için oluşturulan silahlı teşekkülün faaliyeti kapsamında insan öldürmek” suçundan yargılanıyor.