Jandarma Genel Komutanlığı’na 27 bin personel alınacak! Başvurular ne zaman? Başvuru şartları belli mi?

Jandarma Genel Komutanlığı’na 27 bin 180 personel alımı yapılacak. Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı başvuru tarihi ise henüz belli değil. İşte personel alımına dair detaylar…

Jandarmanın 2017'de 102 bin 763 olan profesyonel personel sayısının 2018'de yüzde 22 artırılarak 125 bin 092'ye çıkarıldığını ifade eden Soylu, “Bu kapsamda 2017'de yüzde 58 olan profesyonelleşme oranı 2018'de yüz 64'e çıkarılmış oldu. 2017 yılında 24 bin 49 yeni personel alınmış, 2018'de yüzde 8 artışla 25 bin 949 personel temin edilmiştir. 2019'da ise 27 bin 180 personel alımı planlanmaktadır. Bu alımlar sayesinde 2017'de 53 yeni jandarma komando taburu, 2018'de; 17 yeni jandarma komando taburu, 9 jandarma komando bölüğü, 4 cezaevi koruma taburu, 19 cezaevi koruma bölüğü, 1 ilçe jandarma ve 18 karakol komutanlığı kurulmuştur” sözlerini kullandı.

Soylu, “2018 yılında milli helikopterimiz olan T-129 atak helikopterlerden 4 adet aldık, 2019 2 adet daha alımı planlanmış olup, Nisan ayında teslim edilecektir. 19'u silahlı 23 İHA'sı olan Jandarma bünyesine 2019 yılında 30 SİHA daha alınması planlanmaktadır. 2018 yılında 500'ü arazi tipi 980 yeni jandarma devriye aracı tedarik edilmiştir. 2017'de 90 ve 2018'de 194 yeni Kirpi alımı yapılmış, 10 adet de Kirpi Ambulans tedarik edilmiştir. Şu anda 611 Kirpi ve 10 Kirpi ambulans mevcuttur. 2018 yılında asayiş hizmetleri için 120, trafik hizmetleri için 60 yeni motosiklet alınmıştır. 2019'da asayiş hizmetler için 100 tane daha almayı planlıyoruz. geliştirilen kimlik sorgulama sistemi ile kimlik ve ehliyetler üzerindeki barkod/karekodların otomatik olarak okunması ve çok kısa sürede sorgulamaların yapılması sağlanmıştır. Bin 125 adet cihaz birliklerde kullanılmakta olup, ayrıca 2019 yılı içerisinde 2 bin adet ilave cihazın tedarik edilmesi planlanmaktadır” ifadelerine yer verdi.