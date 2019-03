Justin Bieber nerede doğdu? (17 Mart Oyna Kazan kopyası)

Oyna Kazan kopyası dünyaca ünlü yıldız Justin Bieber’dan geliyor. Instagram sayfasından yayınlanan kopya için şöyle denildi: “Sadece kazananların yarışacağı Düello'nun kopyası geldi! Justin Bieber nerede doğmuştu acaba?”

JUSTIN BİEBER NEREDE DOĞDU?

CEVAP: St. Joseph’s Hospital, London, Kanada

JUSTIN BİEBER KİMDİR?

Justin Drew Bieber (d. 1 Mart 1994), Kanadalı pop, çağdaş R&B şarkıcısı, oyuncu ve şarkı yazarıdır. Kariyeri, video paylaşım sitesi Youtube’a koyduğu videoların 2008 yılında Scoot Braun tarafından keşfedilmesiyle başladı. Daha sonraları Braun, Justin Bieber’ın menajeri olmuştur. Braun Atlanta’da, Bieber ve R&B sanatçısı Usher tanıştırmış ve Bieber Usher ve Scoot Braun’nun ortak şirketi Raymond Braun Media Group (RBMG) ile anlaşma imzalamış, ardından Island Records ile albüm kontratı yapmıştır.

Justin Bieber’ın ilk single’ı One Time oldukça iyi bir çıkış yakalamış ve One Less Lonely Girl teklisi ile birlikte Kanada Hot 100’de 15’e, Bilboard Hot 100’de ise ilk 20’ye girme başarısı elde etmiştir. Bieber’ın ilk albümü “My World” 17 Kasım 2009’da çıkmıştır. Ayrıca 2. devam albümü “My World 2″ büyük başarı yakalamış, albümden çıkan ilk single Baby uluslararası başarı elde etmiştir, Baby klibi ile dünyanın en büyük video paylaşım sitesi Youtube’da en çok izlenen video rekorunu kırmıştır.

2010 yılı Amerikan Müzik Ödülleri’nde “Yılın Sanatçısı”, “Yılın Pop/Rock Albümü”, “Yılın En İyi Çıkış Yapan Sanatçısı” ve “Yılın En İyi Pop/Rock Erkek Sanatçısı”, 2010 yılı MTV Video Müzik Ödülleri’nde “En İyi Yeni Sanatçı” ve 2010 yılı MTV Avrupa Müzik Ödülleri’nde “Yılın Erkek Sanatçısı” ödülünü kazanmıştır. 3.albümü Believe’yi 19 Haziran 2012 de 4 versiyonla çıkaran şarkıcı, bu albümle birlikte 18 yaşında rekor kıran tek sanatçı olarak 2013 Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi ve tarihe geçti.

Albümden çıkan ilk single Boyfriend listeye 1. sıradan girdi. 2. tekli As Long as You Love Me 3 hafta En Çok İndirilen Şarkilar listesinde kaldı. 3.single olarak da Nicki Minaj’la olan düeti Beauty and a Beat’i Justin Bieber kendi yönetmenliğinde 12 Ekim tarihinde çekti. Bieber Ağustosta yayınladığı geri dönüş teklisi olan ”What Do You Mean” ile listelere 1. sıradan girdi. 2. single’ı “Sorry” 22 ekimde yayınlandı ve bu teklide listelere 1. sıradan girdi.

13 Kasımda Justin’in dördüncü stüdyo albümü yayınlandı. Bieber 100 ülkede #1 numaraya ulaştı ve aynı gün yayınlanan Made in The A.M’in #1 olmasını engelledi. ”Love Yourself” teklisi Billboard Hot’ta #1 olarak Justin bir albümden 3 tane #1 tekli çıkarmış oldu. Şubat ayında gerçekleşen Grammy ödüllerinde “Where Are Ü Now” En İyi Dans Kaydı dalında Grammy aldı ve bu Justin Bieber’ın ilk grammy ödülüdür.

2016’da tamı tamına 8 kere Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. 12 Şubat 2017 tarihinde gerçekleşecek grammy ödüllerinde Bieber 4 dalda adaylık kazanmıştır. 17 Nisan 2017’de Despacito şarkısının remix versiyonunu seslendirmiştir. Şarkı iki günde 38 milyon dinlenmeyi aşmıştır.Despacito remix şarkısı AMAs ödüllerinde 3 adaylığı vardı. Üçündede kazandı .