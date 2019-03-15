Kaan Terzioğlu kimdir? Kaan Terzioğlu kaç yaşında ve nereli?

Kaan Terzioğlu kimdir sorusu birçok kişi tarafından araştırılıyor. Bir süre Turkcell CEO’su olarak görev yapan Kaan Terzioğlu’nun hayatı şu şekilde.

KAAN TERZİOĞLU KİMDİR?

Boğaziçi Üniversitesi, İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. Profesyonel iş hayatına 1990 yılında Arthur Andersen Türkiye'de Bağımsız Denetim Uzmanı ve Mali Müşavir olarak başlamıştır.

1992 yılında Arthur Andersen ABD'de Bilişim Stratejileri ve Güvenliği Uzmanı, 1994 yılında Arthur Andersen Belçika'da Bilgi Yönetimi ve Dijital Strateji Hizmetleri Lideri, 1998 yılında Arthur Andersen Türkiye'de Danışmanlık Hizmetleri Türkiye Operasyonları Başkan Yardımcısı olarak çalışmıştır.

1999-2012 yılları arasında Cisco Systems Brüksel ofisinde sırasıyla, EMEA Bölgesi e-ticaret Strateji Takım Lideri, EMEA Bölgesi İleri Teknoloji Satış Direktörü, Teknoloji Pazarlama Organizasyonu Yönetici Direktör, EMEA ve Orta ve Doğu Avrupa Başkan Yardımcısı görevlerini üstlenmiştir.

Kaan Terzioğlu, 3 Nisan 2012-1 Nisan 2015 tarihleri arasında Akbank, Aksigorta A.Ş. Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. ve CarrefourSA A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Kaan Terzioğlu, Nisan 2015 tarihi itibarıyla Turkcell Genel Müdürü olarak göreve başlamıştır.

Hobileri golf oynamak ve balık tutmaktır.

63. Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri’nde “Yılın Spor Adamı” kategorisinde aday olarak gösterilmiştir.