Kabus devam ediyor! Ölü sayısı 7 oldu…

Mersin’de, son 1 hafta içinde 21 kişi, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle başvurduğu Toros Devlet Hastanesi, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile özel hastanede tedaviye alınmış, 5’i tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti. Tedaviye alınan 16 kişiden 5’i ise hastanelerden taburcu edilmişti. Kentte, gece saatlerinde, 5 kişi daha metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Toros Devlet Hastanesi ile Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerin ardından 5 kişi, yoğun bakım servislerinde tedaviye alındı. Son başvurularla birlikte toplam 16 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğu, bunlardan 10’unun yoğun bakımda tutulduğu belirtildi.

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Öte yandan 16 kişi dışında tedavi gören, ismi öğrenilemeyen kişinin, şüpheli sıfatıyla gözaltındayken, rahatsızlanarak, hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü’nce metil alkol zehirlenmesinden ölümlere ilişkin soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

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2 KİŞİ DAHA YAŞAMINI YİTİRDİ

Mersin’de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi’nde tedavi altına alınan 2 kişi daha yaşamını yitirdi. Daha önce 5 kişinin yaşamını yitirdiği metil alkol zehirlenmesiyle ölü sayısı 7’ye yükseldi. 14 kişinin çeşitli hastanelerde tedavileri sürüyor. DHA