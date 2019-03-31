Kaç oy pusulası var? 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde kullanılacak belediye meclis ve belediye başkanlığı seçimi oy pusulası…

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde kullanılmak üzere basılan oy pusulaları ve şeffaf sandıkların görüntüleri basınla paylaşıldı. Buna göre, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimde YSK tarafından basılan, “Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu” filigranlı sarı renkteki zarflar kullanılacak. Oy pusulaları hakkında merak edilenler haberimizde.

31 MART'TA KULLANILAN OY PUSULASI

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde kullanılmak üzere basılan oy pusulaları ve şeffaf sandıkların görüntüleri basınla paylaşıldı. Buna göre, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimde YSK tarafından basılan, “Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu” filigranlı sarı renkteki zarflar kullanılacak.

Birleşik oy pusulasında, daha önce çekilen kuraya göre sırayla siyasi partilerin adaylarının isimleri, parti adları ile partilerin amblemleri yer alıyor. Pusulanın sonunda bağımsız adayların isimleri bulunuyor.

HANGİ PARTİ KAÇINCI SIRADA

Siyasi partilerin, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde kullanılacak birleşik oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi.

1. Saadet Partisi

2. Bağımsız Türkiye Partisi

3. Türkiye Komünist Partisi

4. Vatan Partisi

5. Büyük Birlik Partisi

6. Hür Dava Partisi

7. Cumhuriyet Halk Partisi

8. Adalet ve Kalkınma Partisi

9. Demokrat Parti

10. Milliyetçi Hareket Partisi

11. İyi Parti

12. Halkların Demokratik Partisi

13. Demokratik Sol Parti

OY PUSULALARININ RENKLERİ DE BELLİ OLDU

Birleşik oy pusulasında, daha önce çekilen kuraya göre sırayla siyasi partilerin adaylarının isimleri, parti adları ile partilerin amblemleri yer alıyor. Pusulanın sonunda bağımsız adayların isimleri bulunuyor.

Büyükşehir belediye başkanlığı seçimi için kullanılacak oy pusulası “beyaz”, büyükşehir olmayan illerde “turuncu”, ilçe belediyesi için hazırlanan oy pusulası “mavi”, belediye meclis üyeliği için kullanılacak oy pusulası ise “sarı” renkte olacak.

Seçmenler, “Evet” veya “Tercih” yazılı mühürlerle oylarını kullanacak. Oy pusulalarının üzerine mühür dışında yazı yazılmayacak. Oy pusulaları tek zarfa konulacak. Zarflar, şeffaf sandıklara atılacak.

Oy verme saatleri

YSK kararına göre Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis ile bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak. Bu illerin dışında kalan diğer illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.

Oy verme saatlerinin 07.00-16.00 olduğu illerde saat 16.00, diğer illerde saat 17.00'den önce oylar sayılmaya başlanamayacak. Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış olsalar bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak.

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

Sandık sonuç tutanakları, YSK'nin internet sitesinde

Seçimlerde sandık başında memur üye ile başkan dışında, o seçim bölgesinde son milletvekili seçiminde en çok oyu alan beş siyasi parti temsilcisi görev alıyor.

YSK'nin son kararına göre, seçimlere katılma yeterliliği olan siyasi partiler, seçimlere girmediği yerlerde de müşahit bulundurulabilecek.

Vatandaşların oylarını kullandıkları sandıkta seçim sonunda tutulan sayım döküm cetveli, kare kodlu olarak ilçe seçim kurulu tarafından tarandıktan sonra ilçe birleştirme tutanaklarıyla siyasi partilerle eş zamanlı olarak YSK'ye gönderiliyor.

Seçim güvenliği açısından ayrıca, seçimlerdeki tüm sandıkların siyasi partili üyelerinin imzaladığı sandık sonuç tutanakları, YSK'nin internet sitesinden görülebiliyor. YSK bunu 2014'teki mahalli idareler seçiminden bu yana uyguluyor.

Vatandaşlar, oy kullandıkları sandıkların tutanağını, bu sandığın ilçe, il birleştirmesini Türkiye geneline kadar YSK'nin sitesinden, seçim sonuçları kesinleştikten sonra TC kimlik numaralarını girerek görüntüleyebiliyor.