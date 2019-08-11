Kaçak boğa Ferdinand, bu bayram çiftlikte

Geçen sene Kurban Bayramı öncesinde Rize’nin İyidere ilçesindeki kurban pazarından kaçan, bayramın dördüncü günü ise yüzerek geldiği Trabzon’un Sürmene ilçesi sahilinde bulunan boğa, sanatçı Haluk Levent’in kurucusu olduğu AHBAP Platformu tarafından satın alınarak, 29 Ağustos tarihinde İzmir’in Kemalpaşa ilçesindeki Çiftlik Hayvanları Barınağı’na getirildi. ‘Ferdinand’ adı verilen boğa bir yıldır barınakta yaşam sürüyor. Geldiğinde 350 kilo olan Ferdinand, şimdi çiftlik sahibi Sibel Çakır ve ekibi sayesinde 500 kiloya ulaştı. 2 ay önce barınaktaki ‘Yıldız’ isimli inekten ‘Ferdi’ adında bir buzağısı olan Ferdinand’ın, sağlığının yerinde olduğu belirtildi.

​Ferdinand’ın kaçtığı günden beri Türkiye’de ve bazı dünya ülkelerinde bir şampiyon, bir kahraman edasıyla anıldığını söyleyen çiftlik sahibi Sibel Çakır, “Gerçekten burada da öyle oldu. Ferdinand’ın kendine güveni geldi, gelişti ve büyüdü. Sağlıklı bir şekilde hayatına devam ediyor. Hatta baba da oldu. Onun için her şey yolunda. Yavrusu ile arada zaman geçiriyor. Ona hiç saldırmıyor da. İlk geldiğinde küçüktü, daha boy da atmamıştı. Şu an için artık erişkin bir boğa. Zaten onu uygun görülen yaşın çok çok altındayken pazara sürmüşlerdi, kurban olmayacak yaştaydı. Şimdi olgunlaştı. Fakat Ferdinand ve onun buradaki hiçbir arkadaşı kurban olarak karşınıza çıkmayacak, onlar bizim çocuklarımız. Hayatlarının sonuna kadar burada yaşayacaklar” dedi.