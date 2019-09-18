Yakalanan kaçak nargile tütünleri imha edilecek

Operasyon, İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri, Bayrampaşa, Demirkapı Caddesi üzerindeki bir adreste kaçak nargile tütünü imal edildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan çamlılarda bilginim doğru olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine ekipler adrese operasyon düzenledi. Adrese baskın düzenleyen ekipler, çuvallar içerisinde ve yere serili halde kuru tütün ile kovalar içerisinde nargile tütünü ile karşılaştı.

HEPSİ İMHA EDİLECEK

Şüphelilerin kuru tütüne, glikoz, renklendirici ve tat vermesi için aroma kattıkları karışım için ise hamur yoğurma makinesi kullandıkları öğrenildi. Polis ekiplerinin yaptıkları çalışma sürerken ele geçirilen malzemelerin yasal süreç içerisinde imha edileceği belirtildi.