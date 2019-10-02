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Kaçak papağan operasyonu: 45 papağana el konuldu

Türkiye’ye yurtdışından kaçak yolla getirilen ve uluslararası hayvan ticaretini düzenleyen CITES sözleşmesine aykırı olarak taşınan 45 papağana el konuldu. Bulgaristan’dan getirildiği belirtilen papağanlara yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

20:31 -
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Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bulgaristan’dan papağanların getirildiği ve dağıtımının yapıldığını belirleyerek çalışma başlattı.

Ekipler Mahmutbey Gişelerde Bulgaristan plakalı bir otomobili durdurdu. Otomobilin bagajında yapılan aramalarda Sevda ve Sultan türlerinde olan toplam 45 papağan ele geçirildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri otomobilde bulunan 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin papağanları getirdiği otomobile de ekipler tarafından el konuldu. Gözaltına alınan 2 şüpheli Vatan Caddesi’nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Kaçakçılık polisleri tarafından ele geçirilen 45 papağan Tarım İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edilecek. DHA

Bulgaristan Polis Türkiye
Son güncelleme: 20:32 02.10.2019
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