Kaçak sigara üretim tesisine baskın

Bodrum’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yasadışı yollarla sigara üretildiği ihbarı üzerine hareket geçti. Elde edilen istihbarat sonrası bir eve ve depoya operasyon düzenlendi. Depoda yapılan aramada 3 adet sanayi tipi otomatik sigara sarma makinesi, 2 adet makinelere bağlı kompresör, 600 karton makaron ve 500 adet Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) bandrolü ele geçirildi.



Sigaraya gelen zamları fırsat bilerek piyasanın çok altında sigara satan A.S. ve A.S isimli iki şahıs gözaltına alındı. (AA)