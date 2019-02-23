Kaçakçıların gündemi kanser

Nüfusu 15 milyonu aşan mega kent İstanbul, suçla dolu bir haftayı daha geride bırakıyor. İşte 18-24 Şubat 2019 haftasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün gündemini meşgul eden asayiş olayları…

UYUŞTURU VE KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE

-Kartal'da uyuşturucu madde sattığı iddia edilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan operasyonda 3 bin 271 ecstasy hap, 37 buçuk gram skunk ve bir tabanca ele geçirildi.

-Sultanbeyli’de bir TIR’a ve Beykoz’da bir depoya yapılan baskınlarda toplam 141 bin 764 sahte enerji içeceği ile 142 kilogram Sildenafil ham maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

-Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonda, Türkiye’ye kaçak yollarla sokulmaya çalışılan yaklaşık 1 milyon 250 bin lira değerinde 11 farklı çeşitte yüz paket kanser ilacı ele geçirildi.

-İstanbul merkezli 6 ilde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 57 kişiden 41'i yakalandı.

– İnternet siteleri üzerinden jammer ve takip cihazı ile kalem, küllük, gözlük, araba anahtarı, flash bellek, düğme, çakmak, jöle kutusu ve oda parfümü şekillerinde gizli kamera satan şüpheliye operasyon düzenlendi. Yapılan baskında çeşitli türlerde 545 elektronik eşya ele geçirildi.

-İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 7 ilde silah ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 41 kişi gözaltına alındı.

ÖLDÜRME, YARALAMA, GASP…

-İstanbul’da, evinden 10 bin dolar alarak ortadan kaybolan babaları 58 yaşındaki Vedat Yöngel'i arayan ailesi Ermenistan uyruklu hizmetçilerinin oğlundan gelen mesajla şok yaşadı. “Baban bizim evde, git al” ifadelerinin yer aldığı mesaj üzerine gidilen adreste Vedat Yöngel'in cansız bedenine ulaşıldı. Olayın bildirilmesi üzerine çalışma başlatan polis şüphelilerin Gürcistan üzerinden Ermenistan'a kaçtığını belirleyerek İnterpol’den uluslararası arama kararı çıkarılması için harekete geçti.

-İstanbul Arnavutköy'de yaklaşık 3 ay önce aldığı cep telefonunu iade etmek isteyen Ceyhun K., isteği reddedilince pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu dükkandaki bir müşteri yaralanırken, kaçmaya çalışan Ceyhun K.'yı polisler yakaladı.

-Maltepe'de bir lokantada bir kişi, mekandaki bir çalışanı silahla bacağından vurarak yaraladı. Ardından şahıs olay yerinden kaçarken yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı. Polisin incelemesi sürüyor.

-Fatih’te kartpostal satma bahanesiyle Kazakistan uyruklu bir kadından “tırnakçılık” yöntemiyle 20 lira çaldığı tespit edilen şüpheli suçüstü yakalandı.

-Pendik'te aralarında alacak verecek meselesi olan şahısların kavgası kanlı bitti. Alacaklı zanlılar, iki kardeşi silahla vurarak yaraladı ardından da yerde yatan yaralıyı tekmeleyerek darp etti.

-Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde yaşayan ve kendisinden 1 haftadır haber alınamayan 3 çocuk babası Emrah Baydar’ın (29) cesedi ormanlık alanda bulundu.

– Para çekerken bankamatikte kartı sıkışan Rus uyruklu Ahmad V.’nin, hesabından 5 bin dolar para çalındı. Yaptığı çalışmayla, yabancı uyruklu 3 kişinin sıkışan bankamatik kartından 5 bin dolar çektiğini tespit eden polis, şüphelileri yakalamak için operasyonlarını sürdürüyor.

İLGİLİ HABER 'Arap Emrah' adlı çete lideri gecekonduda yakalandı

YASADIŞI ÖRGÜTLERLE MÜCADELE

-İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK’nın gençlik yapılanmasına düzenlenen operasyonda yakalanan 14 PKK'lının 9'u tutuklandı.

-İstanbul ve Tunceli'de, yasa dışı Maoist Komünist Parti (MKP) örgüte yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

-“Şahinler” olarak bilinen suç örgütü lideri Sedat Şahin’in evine yaklaşık 2 yıl önce düzenlenen baskında ele geçirilen bir ofise ait kamera görüntülerini inceleyen polis, ofisin bu grup ile husumeti bulunan “Sarallar Grubu”na ait olduğunu belirleyince yeni bir operasyon yaptı. Operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheli adliyeye sevk edildi.