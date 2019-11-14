Kaçakçılık polisinden “Papağan” operasyonu

Operasyon İstanbul Emniyetine bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Zeytinburnu'da bir kişinin sosyal medya üzerinden “Satışı yasak hayvan ticareti” yaptığı bilgisi ekipleri harekete geçirdi. Şüphelilerle irtibata geçen polisler, “Ara” cinsi 3 papağan satan 2 kişiyle pazarlık yaptı. Toplam 45 bin liraya anlaşma sağlayan ekipler şüphelilerle buluşma ayarladı. Zeytinburnu'ndaki adrese giden sivil polisler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Kurtarılan 3 “Ara” cinsi papağan ( Amerikan Papağanı) ise Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin işlemi sürerken, İstanbul'da 2019 yılında (Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticareti) sözleşmesi kapsamında 760 hayvan kurtarıldığı belirtildi. Kurtarılan hayvanlar arasında “Maymun, “Timsah” “Yılan” “Tarantula” bulunduğu öğrenildi.