Kaçan Afganları polis linçten kurtardı!

Edinilen bilgilere göre olay, saat 19.00 sıralarında Yakutiye Kent Meydanı’nda gerçekleşti. Bir gurup Afgan mülteci 20 yaşındaki Ö.F.Ö. ile sebebi öğrenilemeyen bir nedenden tartışmaya başladı. Tartışma sonrasında bir Afgan genç cebinde çıkardığı muşta ile Ö.F.Ö.'nün göz bölgesine vurdu.

Ö.F.Ö.'nün kaşı ve gözünde yarılma meydana geldiğini gören Afganlar hızla olay yerinden uzaklaştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar ellerindeki bezlerle Ö.F.Ö.'nün yüzüne tampon yaparak ilk müdahaleyi yaptı. Ardından olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri genci Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırdı. Kaçan Afganları kıskıvrak yakalayan polisi gören vatandaşlar Afganları linç etmek istedi. Polisin uzun uğraşları sonucu tepkili vatandaşlar olay yerinden güçlükle uzaklaştırıldı.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Ö.F.Ö.'nün durumunun iyi olduğu öğrenildi. İHA