Kaçan kurbanlık koyun 9 gün sonra bulundu

9 Gün önce Kurban Bayramı'nda Türkiye'nin birçok yerinde kurbanlıklar kaçmış, özel ekipler tarafından yakalanmıştı. Düzce'de Beyciler Mahallesi'nde kaçan kurbanlık ise bulunamamıştı. Yapılan aramalar sonuç vermemişti. 9 Gün önce kaçan kurbanlık bir koyun ise Beyciler Mahallesi'nde bir çukurun içinde bulundu. Çukurun hemen yanında boya yapan bir vatandaş tarafından kuyu içinde görülen koyunun kurtarılması için bölgeye Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri çağrıldı. Yapılan çalışmanın ardından koyun, kuyunun içerisinden çıkartıldı. Kurbandan kaçıp geldiği düşünülen koyunun sahibinin bulunması için ekipler çalışma başlattı.

Koyunu bularak İtfaiye ekiplerine haber veren Zeki Ermiş; “Koyunu ben yukarıda boya yaparken gördüm. Büyük ihtimal korktu da kaçtı. Ya da böyle gece karanlığında da düşmüş olabilir. Kurbandan kaçıp da düşmüş olabilir. Bulduk itfaiyeyi aradık. İtfaiye ekipleri gelerek kurtardılar. Onlardan Allah razı olsun”dedi.

(İHA)