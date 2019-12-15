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Kader Buse Acar’dan 326 gün sonra iz!

Antalya'da 24 Ocak'ta meydana gelen hortum felaketinde annesi Ayla Acar'ın kullandığı otomobilin dereye düşmesi sonucu kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın babası, otomobilin ön tamponunu bulduklarını açıkladı.

22:16 -
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Kader Buse Acar’dan 326 gün sonra iz!

Kemer’de, 24 Ocak’ta meydana gelen hortum felaketinde, annesi Ayla Acar’ın kullandığı otomobilin dereye düşmesi sonucu kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar’ın izine, 326 gündür rastlanılamadı.

BABASI FACEBOOK’TAN AÇIKLADI

Arama çalışmaları zaman zaman sürdürülürken, acılı aile kendi imkanlarıyla da arama çalışmalarını sürdürüyor. Kader Buse’nin babası Ahmet Acar’ın sosyal paylaşım sitesi Facebook’taki hesabından yaptığı açıklamada, derede yaptıkları aramada, kızının içinde sürüklendiği otomobilin ön tamponunu bulduklarını açıkladı.

FOTO: DHA

BABA ACAR: BU CİHAZLARI BURAYA GETİRMEK BU KADAR ZOR MU?

Otomobilin parçasının 2 hafta önce bulduklarını belirten Ahmet Acar, “Parayla dedektörcü tutup derede arama yaptık. Arabamızın ön tamponunu bulduk. Bu umut da bitti. Ben derede çalışıyorum” dedi.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın elinde altına duyarlı dedektör, Çanakkale Üniversitesi’nde ise kemik tarama cihazı bulunduğunu, bu cihazlarla derede arama yapılmasını talep eden baba Acar, “Bu cihazları buraya getirmek bu kadar zor mu? Derenin ıslah edilmesini istedik, o da yapılmadı. Biz dereden ümidimizi kesmek istiyoruz. Babişimi, kızımı istiyorum” dedi. DHA

FOTO: DHA

aile Antalya baba Çanakkale Facebook Kültür ve Turizm Bakanlığı
Son güncelleme: 22:24 15.12.2019
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