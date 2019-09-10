‘Kadıköy Manyağı’na 70 yıl hapis

İstanbul Kadıköy'de geçtiğimiz yıl 22 Ekim'de, cezaevi firarisi Ali Kardaş bir kasap dükkanına girerek 3 kişiyi bıçaklamış ardından sokağa çıkarak önüne çıkanları rastgele bıçaklamaya devam etmişti. Kardaş toplamda 5'i ağır 11 kişiyi yaralamıştı.

Hakkında “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 99 yıldan 165 yıla kadar hapis cezası istenen Ali Kardaş'ın (30) yargılandığı davada karar çıktı. Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına cezaevinden getirilen tutuklu sanık Ali Kardaş ile avukatı katıldı.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Mahkeme heyeti, son sözünde pişman olduğunu söyleyen Ali Kardaş'ı 5 müştekiye yönelik “kasten öldürmeye teşebbüs” suçunu işlediği gerekçesiyle 5 kez 13'er yıl olmak üzere toplamda 65 yıl hapse çarptırdı.

Mahkeme heyeti, sanık Kardaş'ı 2 müştekiye yönelik “nitelikli yaralama” suçundan 3 yıl 4 ay 15 gün hapse mahkum ederken 4 müştekiye yönelik “kasten yaralama” suçunu işlediği gerekçesiyle de toplam 2 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

TOPLAM 70 YIL 4 AY 15 GÜN

Sanık Ali Kardaş'ı toplamda 70 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.