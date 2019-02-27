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Son dakika… Kadıköy’de dehşet! Çöpte ceset parçaları bulundu

İstanbul Kadıköy’de kağıt toplayıcıları tarafından bir çöp konteynerinde bulunan bir kişiye ait bacaklarda kimlik belirlenmesi için DNA çalışması sürerken, bacakları çöp konteynerine atan bir şüpheli gözaltına alındı. Cesedin bir trans bireye ait olabileceği değerlendiriliyor.

Tugay SADAY
16:00 -
Haberler Gündem
Son dakika… Kadıköy’de dehşet! Çöpte ceset parçaları bulundu

Kağıt toplayıcıları sabah saatlerinde  Kadıköy Acıbadem'de bir çöp konteynerinde bir kişiye ait bacak olduğunu fark ederek, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, çöp konteyneri ve çevrede inceleme yaptı. Yapılan inceleme sırasında bir bacak daha bulundu.

FOTO:DHA – Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

DNA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Polis, aynı cesede ait olduğu belirtilen bacakların bulunduğu konteyner ve çevresinde inceleme başlattı. Çalışma kapsamında çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.  Cesedin bir trans bireye ait olabileceği değerlendiriliyor.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan incelemelerde kesik bacakları çöp konteynerine atan şüpheli belirlenerek takibe alındı. Yapılan takipler sonucu şüpheli gözaltına alındı.

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Son güncelleme: android-time 16:05 27.02.2019
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