Kadıköy’de esnafı bıçaklayan gösterici HDP binasında yakalandı

Kadıköy'de bulunan Süreyya Operası önünde Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye başkanlarının görevden alınması atamalarını protesto eden bir grup ile polis arasında arbede yaşanmıştı. Yaşanan arbedede 16 gösterici gözaltına alınırken, çöp konteynerlerini devirerek kaçan bir grup eylemciye tepki gösteren D.K. isimli esnaf 3 yerinden bıçaklanmıştı.



KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilen ve Kadıköy’deki özel bir hastanede tedavi altında tutulan esnaf D.K.'nın tedavisi sürerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, D.K.'yı bıçaklayan şüphelinin H.K. olduğunu belirleyerek takip başlattı.

HDP BİNASINDA YAKALANDI

Takipler sonucu H.K.'nın HDP Bahçelievler İlçe binasında olduğunu belirlenince, operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında H.K. isimli şüpheli gözaltına alınırken, HDP İlçe binasında çok sayıda örgütsel dokümana el konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.