Kadıköy’de kafede korkutan yangın!

Söğütlüçeşme Caddesi Karadut Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir kafenin çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan çıkan dumanları fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri 1 saatlik çalışma sonunda yangını kontrol altına aldı. Yangında yaralı ve can kaybı bulunmazken kafede hasar meydana geldi.

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Yangını gören bir kişi, “Bir anda yanmaya başladı. Bir dakika sonra zaten itfaiye arandı. Sonra dumanlar bayağı bir arttı. Yangın yarım saat sonra söndürüldü. Yaralı ve can kaybı yok” dedi. DHA

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