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İstanbul’da kurban pazarında kesim gerginliği

İstanbul Kadıköy'de kurulan kurban pazarı alanının yanında bulunan arazide kurban kesimi yapmak isteyen vatandaşlarla zabıta arasında gerginlik çıktı. Pazar yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

12:55 -
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İstanbul’da kurban pazarında kesim gerginliği

Göztepe Gözcübaba Kurban Pazarı'nın yanındaki boş alanda bazı kurban sahipleri kesim yaptırmak istedi. Kadıköy Belediyesi Zabıta ekipleri, açık alanda kesim yapmanın yasak olduğunu, yasağa uymayanlara cezai işlem uygulanacağını belirterek, izin vermedi. Vatandaşlar ile zabıtalar arasında gerginlik yaşandı.

Kurban pazarına çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kurbanını açık alanda kesen bir kişiye cezai işlem uygulandı. Zabıta memurlarına mukavemet gösteren bir kişi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Yaşanan tartışmanın ardından kesim yapılmak istenen alan boşaltıldı.

Son güncelleme: android-time 12:57 11.08.2019
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