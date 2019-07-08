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Son Dakika… Kadıköy’de ODTÜ eylemine polis müdahalesi

İstanbul’da üniversitelilerin, ODTÜ’ye destek amacıyla Kadıköy’de düzenlediği eyleme polis müdahale etti.

22:56 -
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İstanbul'daki üniversite öğrencileri, ODTÜ'deki direnişle dayanışmak için Kadıköy'de bir araya geldi.

“Diren ODTÜ seninleyiz” yazılı pankart açan üniversiteliler, Yeldeğirmeni'nden Boğa Heykeli'ne, buradan da Süreyya Operası doğru yürüyüşünü sürdürdü.

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Yürüyüş boyunca sloganlar, alkışlar ve ıslıklarla Kadıköy sokaklarını turlayan üniversiteliler, Mehmet Ayvalıtaş Parkı'nda basın açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklamanın ardından “Çav Bella” okuyarak tekrar yürüyüşe geçen üniversitelilere Bahariye Caddesi üzerinde polis müdahalesi gerçekleşti.

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Biber gazı ve plastik mermiyle gerçekleşen müdahale sırasında en az bir üniversiteli gözaltına alındı.

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