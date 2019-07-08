Son Dakika… Kadıköy’de ODTÜ eylemine polis müdahalesi

İstanbul'daki üniversite öğrencileri, ODTÜ'deki direnişle dayanışmak için Kadıköy'de bir araya geldi.

“Diren ODTÜ seninleyiz” yazılı pankart açan üniversiteliler, Yeldeğirmeni'nden Boğa Heykeli'ne, buradan da Süreyya Operası doğru yürüyüşünü sürdürdü.

İLGİLİ HABER Son dakika: Mansur Yavaş'tan ODTÜ hamlesi!

Yürüyüş boyunca sloganlar, alkışlar ve ıslıklarla Kadıköy sokaklarını turlayan üniversiteliler, Mehmet Ayvalıtaş Parkı'nda basın açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklamanın ardından “Çav Bella” okuyarak tekrar yürüyüşe geçen üniversitelilere Bahariye Caddesi üzerinde polis müdahalesi gerçekleşti.

İLGİLİ HABER ODTÜ'de polis gaz sıktı ağaç kesimi başladı

Biber gazı ve plastik mermiyle gerçekleşen müdahale sırasında en az bir üniversiteli gözaltına alındı.