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Kadıköy’de otel inşaatından tarih fışkırdı

Kadıköy'de 21 katlı bir otel inşaatının temel kazısı sırasında tarihi eserler çıktı. Zeminin hemen birkaç metre altındaki kalıntıların 2 bin yıllık olduğu düşünülüyor.

android-time 11:59
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Kadıköy'de 21 katlı bir otel inşaatının temel kazısı sırasında tarihi eserler çıktı. Zeminin hemen birkaç metre altındaki kalıntıların 2 bin yıllık olduğu düşünülüyor.

İbrahimağa mahallesi Dinçler caddesinde 9 bin 43 metrekarelik arsaya otel inşaatı için yapılan çalışmalar sırasında korunması gereken kültür varlıkları çıktı. Eserler bulununca yaklaşık 70 metre yüksekliğinde 21 katlı olacak otelin kazılarına arkeologlar denetiminde devam edildi.

Otel inşaatı için yapılan çalışmalar sırasında korunması gereken kültür varlıkları çıktı. Foto: DHA

Otel inşaatı için yapılan çalışmalar sırasında korunması gereken kültür varlıkları çıktı. Foto: DHA

Kazıldıkça yeni buluntularla karşılaşıldı. Erken bizans dönemine ait yaklaşık 5-6 metre genişliğinde bir cadde ortaya çıkarıldı. Etrafında dükkanların bulunduğu tahmin edilen caddenin iki kenarında mermer sütunlar bulundu.

Erken bizans dönemine ait yaklaşık 5-6 metre genişliğinde bir cadde ortaya çıkarıldı. Foto DHA

Erken bizans dönemine ait yaklaşık 5-6 metre genişliğinde bir cadde ortaya çıkarıldı. Foto DHA

Foto DHA

Foto DHA

Foto DHA

Foto DHA


İstanbul DHA

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Son güncelleme: android-time 12:1812.01.2019
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