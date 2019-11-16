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Kadıköy’de tekneler kayalıklara çarptı!

Kadıköy Fenerbahçe açıklarında iki tekne kayalıklara çarptı. DAK-SAR ekipleri kayalıklara çarpan 2 tekneyi kurtardı.

21:45 -
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Kadıköy’de tekneler kayalıklara çarptı!

Fenerbahçe açıklarında 2 teknenin kayalıklara çarpma ihbarı üzerine DAKSAR ekipleri kurtarma botlarıyla harekete geçti.

İHA

Fenerbahçe açıklarına gelen ekipler kayalıklara oturan ve tehlikeli şekilde çarpan ilk tekneye ulaşarak dikkatli ve titiz bir şekilde kayaların arasına sıkışan tekneyi çekerek kurtardı. Daha sonra 2. tekneyi de kurtaran DAK-SAR ekipleri yardıma gelen diğer bot ile ikinci tekneyi de yedeğe alarak marinaya ulaştırdı.

İHA

Her iki kazada da yaralanan olmazken, kurtarma operasyonu saniye saniye kameralarca kaydedildi. İHA

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