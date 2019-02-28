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Kadıköy’deki ‘kesik bacak’ cinayetinde yeni gelişme

İstanbul Kadıköy’de, Zeamet Sokak'ta bir çöp konteynerinde bacakları bulunan Rıfat Rıza Öztürk’ün bedeninin bir parçası da Beykoz’da bulundu. Amcası Rıfat Rıza Öztürk’ü öldürdükten sonra parçalara ayırarak çeşitli yerlere atan yeğen Fahrettin Öztürk’ün emniyetteki sorgusu sürüyor.

Tugay SADAY
10:47 -
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Rıfat Rıza Öztürk yeğeni Fahrettin Öztürk tarafından Başakşehir'de öldürüldükten sonra parçalara ayrılmıştı. Fahrettin Öztürk amcası Rıfat Rıza Öztürk'ün parçalarını bir çuvala koyup İstanbul'un çeşitli yerine attı. Kadıköy, Acıbadem Mahallesi Zeamet Sokak’ta bir çöp konteynerinde bulunan bacaklardan yola çıkan polis, Fahrettin Öztürk'ü ve olayla bağlantılı 3 arkadaşını gözaltına aldı.

FOTO:AA – Katil yeğenin sorgusu sürüyor.

Emniyette yapılan sorgulamalarda Fahrettin Öztürk cinayeti itiraf ederek diğer parçaların yerini söyledi. Fahrettin Öztürk'ün Beykoz'da belirttiği yere giden ekipler Rıfat Rıza Öztürk'ün bedeninin gövde kısmını da buldu. Bulunan parça incelemeye alırken, diğer parçaların da bulunmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

 

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Son güncelleme: android-time 11:07 28.02.2019
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