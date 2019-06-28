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Kadıköy’deki makasçı çift mahkemeye çıkarıldı

Kadıköy'de makas atarken zincirleme trafik kazasına neden olan Ahmet ve Betül Şahin hakim karşısına çıktı. Makasçı çift yurt dışı yasağı konularak, adli kontrolle serbest bırakıldı.

21:53 -
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Kadıköy’deki makasçı çift mahkemeye çıkarıldı

Kadıköy D-100 Karayolu’nda makas atarken zincirleme kazaya neden olan Ahmet ve Betül Şahin emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Makasçı çift savcılıkta ifade verdi.

Soruşturmayı yöneten savcı Betül Şahin, taksirle yaralanmaya neden olmak suçundan, Ahmet Şahin ise trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli kontrol talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

İstanbul Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan Betül Şahin, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 3 gün karakola imza atmak kaydıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ahmet  Şahin de yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 2 gün karakola imza atmak kaydıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.

DHA

Son güncelleme: android-time 22:07 28.06.2019
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