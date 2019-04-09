Kadın cinayetlerinde korkunç bilanço

Platform raporuna göre, bu ay işlenen kadın cinayetlerinin 8'i şüpheli ölüm olarak kaydedilirken, 13 kadının neden öldürüldüğü tespit edilemedi. Cinayete kurban giden 6 kadın ise kendi hayatına dair karar almak istediği için öldürüldü. Mart ayı içinde en çok kadın cinayeti İstanbul'da yaşandı.
Mart ayında öldürülen kadınların 24'ünün koruma kararının olup olmadığı bilinmezken; sadece 1'inin uzaklaştırma kararının olduğu, 2 kadın için ise boşanma davasının sürdüğü belirtiliyor. Şiddet uygulayanlara uzaklaştırma, yakın koruma gibi birçok tedbiri düzenleyen; kadınları maddi olarak güçlendirmekten kimlik değiştirmeye birçok hak tanıyan ve kadın örgütlerinin yıllarca süren mücadelesi sonucu yürürlüğe giren 6284 sayılı kanun etkin uygulandığı takdirde kadınları koruyor.