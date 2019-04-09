Kadın cinayetlerinde korkunç bilanço

Platform raporuna göre, bu ay işlenen kadın cinayetlerinin 8'i şüpheli ölüm olarak kaydedilirken, 13 kadının neden öldürüldüğü tespit edilemedi. Cinayete kurban giden 6 kadın ise kendi hayatına dair karar almak istediği için öldürüldü. Mart ayı içinde en çok kadın cinayeti İstanbul'da yaşandı.

6284 SAYILI KANUN VE SONUÇLARI

Mart ayında öldürülen kadınların 24'ünün koruma kararının olup olmadığı bilinmezken; sadece 1'inin uzaklaştırma kararının olduğu, 2 kadın için ise boşanma davasının sürdüğü belirtiliyor. Şiddet uygulayanlara uzaklaştırma, yakın koruma gibi birçok tedbiri düzenleyen; kadınları maddi olarak güçlendirmekten kimlik değiştirmeye birçok hak tanıyan ve kadın örgütlerinin yıllarca süren mücadelesi sonucu yürürlüğe giren 6284 sayılı kanun etkin uygulandığı takdirde kadınları koruyor.