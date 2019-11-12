Kadın sürücülerin kavgası karakolda bitti

Olay Çekmeköy ilçesi Mimar Sinan Caddesi’nde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Arzu Erturan caddede park halindeki otomobili çalıştırıp geri çıkmak istedi. Bu sırada aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen B.B. ise Erturan’a yol vermedi. İkili arasında yaşanan tartışma sonucu B.B., aracından inerek önce Erturan’ın otomobiline tekme attı sonra da Erturan’a saldırdı.

Darp edildiğini söyleyen Arzu Erturan, Çekmeköy Şehit Vefa Karakurdu Polis Merkezi’ne gelerek şikâyetçi oldu. Erturan’ın ifadeleri üzerine, otomobilinin plakasından tespit edilen B.B., polis merkezine davet edildi. Her iki kadın sürücü de, polis merkezinde birbirlerinden şikâyetçi oldu.

“KADINLARIN DA İĞRENÇ TARAFLARI VARMIŞ”

“Trafikte sadece erkekler şiddet göstermiyormuş” diyen Arzu Erturan, şunları söyledi: Park eden araçlara, yoldan geçen araçlar her zaman yol verir. Fakat o sürücü bana yol vermek yerine, hakaretler yağdırarak ‘Komiser eşiyim, seni süründüreceğim. Sen bana yol vermek zorundasın’ dedi. Arabama tekme attı, saçımı çekti.Sadece erkeklerin değil kadınların da iğrenç tarafları varmış. Darp raporumu aldım, şikayetçi oldum.”

“NAMUSUMA ŞEREFİME ÇOK AĞIR KÜFÜR ETTİ”

Olay sonrası Çekmeköy Şehit Vefa Karakurdu Polis Merkezi’nde ifade veren B.B. ise, Arzu Erturan’ın hakaret ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

“Kırmızı ışıktayım, arkamda araba var, önümde araba var. Kadın çıkmaya çalışıyor. Diyorum ki, çıkamazsın arkam dolu geri geri gidemem, önüm dolu kırmızı ışık. Bu sefer camı açtı. “Kes sesini geri zekâlı” diye bağırdı bana. Bunu duymazdan geldim. En son namusuma şerefime çok ağır bir küfür etti. Bu küfrün karşılığında ‘Ne diyorsun sen’ deyip arabadan indim. “Benim babam eski polis, bak şimdi seni evinden nasıl aldırıyorum” dedi. Dalga geçmek babında benimki de başkomiser dedim. Arabasının kapısına tekme attım, namusuma küfür ettiği için. Tekme atınca, kapıyı açıp benim kollarıma saldırdı. Ben de kendimi korumak için kollarını tuttum.” (DHA)