Kadının gücü… kadının vicdanı…

– Kadınlara özel bir önem verdiğiniz yıllardır biliniyor…

Ben Gaziantep'i kadın gücü ve kadın vicdanı ile yönetiyorum. Bizde özel bir “kadın dairesi” yok, onun yerine en önemli dairelerin müdürleri kadınlar. Hayatım Anadolu'daki bir genç kızın nasıl Bakan, nasıl Başkan olabileceğini gösteren bir hayat… İlk kadın vekil, ilk kadın bakandım bölgemde. Özel sektörde 87'de holdinge giren ilk kadın mühendistim. Şimdi yüzlerce kadın mühendis var artık.

– Genç kızları hep erken evliliklere kaptırıyoruz maalesef bu bölgede…

“Gelin Etmeyin, Okula Gönderin” kampanyasını bunun için yaptık. 19 STK ile kapı kapı dolaştık. Uzmanlar, imamlar bir arada çalıştık. Zihinleri değiştirmek için uğraşıyoruz. Kilis'te bir kızımız Fen Lisesi'ni kazanmıştı, aile göndermiyor, zorla nişanlamaya çalışıyordu. “Yurt yok” dediler, yurt bulduk, “Şehir dışı” dediler, “Bize emanet” dedik… Bunun gibi 41 kızımızı bu erken evliliklerden kurtardık, eğitimlerinin devamını sağladık. Sabit bir telefon hattımız var hemen gidiyoruz. Bunu UNICEF bir uluslararası projeye çevirdi şimdi, mülteci kızlar için yapıyor.

KARDEŞLİK MODELİ OLUŞTURDUK

– Şehrinizde 500 bine yakın Suriyeli mülteci var… Rakibiniz bu konunun büyük gerginlik yarattığını anlatıyor…

Oysa durum tam tersi. Biz “Gaziantep Modeli” isimli bir “beraber yaşama kültürü” yarattık burada. İnsanlar tanımadığının, bilmediğinin düşmanı oluyor. Beraber okutmazsan, beraber çalıştırmazsan korkunç bir nefret oluşuyor ve radikalizme kadar gidebiliyor bu. O yüzden biz iki toplumun yaşam alanlarını kesiştirmeye çalışıyoruz. Şimdi de Suriyelilerle ilgili bir negatif algı ve yanlış bilgiler var.

– Sadece algı değil, haber de var; çocukları bedava okuyor, sınavsız giriyor…

İkisi de doğru değil! Zaten yasaya aykırı. Yabancı öğrenciler için ayrı bir sınav var, onu kazananlar üniversitede kayıt yaptırabiliyorlar. Bir sürü şehir efsanesi anlatılıyor; yemekte hesap ödemiyorlar, kira ödemiyorlar. Hiç biri doğru değil.

– Peki ne olacak bundan sonra… ?

Celabrus normalleştikten sonra şu ana kadar 120 bin kişi döndü. Şimdi Münbiç'i bekliyoruz, oraya da 400 bin kişinin döneceğini düşünüyoruz. Külfetini biz çektik, nimetini de biz yaşayalım. Ben inanıyorum seçimden sonra hükümetimiz de bu yolda yeni uygulamalar başlatacaktır.

“BURASI GERÇEK BiR DUNYA KENTi”

– Sizin döneminizde ne değişti Gaziantep'te ?

Şehrimiz uluslararası rekabet etme gücü kazandı. 2 patlama, bir göç dalgası, çok zor bir dönemde Belediye Başkanlığı yaptım ben. Buna rağmen bunu başardık. Çok hızlı büyüyoruz, 2 milyon olduk, istihdam ürettiğimiz için her ilden göç alıyoruz. Anadolu'da uygulama projelerini en hızlı bitiren şehir biziz.

– Uluslararası Rekabet Gücü ne demek ?

Artık alt yapı belediyeciliği bitti, ideolojik belediyecilik bitt. Sosyal ve kültürel belediyecilik ile şehir ekonomisini yönetmek zorundayız. Bir araştırma yaptırdım, bu şehrin rekabet gücü nerede diye… İki konu çıktı; birincisi sanayide yüksek teknoloji ürünler. Bunun için alt yapımız var. Bize düşen, bunun lojistiğini yaratmak. Onun için Bilim Merkezi açıyoruz. İkincisi, kültürel miras. 5 antik kentimiz var, 3'ü UNESCO listesinde. Biz şimdi UNESCO diliyle nasıl konuşulur, o ağa nasıl girilir, nasıl işbirliği yapılır, bunları öğreniyoruz

– Ya tarım ?

Belediyecilikte ilk biz Tarımsal Kalkınma Daire Başkanlığı'nı kurduk. Kadın Organik Pazarımız var, kadın kendi ürününü getiriyor, kendi satıyor..

‘CHP'li seçmenden oy alacağım'

– Geçen haftalarda partinizin bir yemeğinde “17 yılda saçımın her bir teli çekildi” dediğiniz, ağladığınız video yayınlandı…

O bir vefa yemeği idi, duygusal bir anda kameralara yakalandım. Ağlamak bizde zafiyet gibi algılanıyor, ben tam tersi “Yaşarmayan gözden korkun” diyorum, “Nasırlaşmış kalpten kork”… “Ağlayarak Başkanlık mı yapılır..” dediler… Bu kadar savaş zaten ağlayamayanlar yüzünden oluyor.

– İstediğiniz rekoru kırmak için CHP'li seçmenden oy almanız gerek…

CHP'li seçmenden hem de çok ciddi oy alacağımı düşünüyorum, çünkü ben onlarla birlikte yönetiyorum bu şehri. Mimarlar Odası ile herkes mahkemelik olur, biz gittik Panorama Müzesi'ni onlarla istişare ederek yaptık. İnşaat Mühendisleri Odası ile şimdi deprem master planı yapıyoruz. İdeolojik belediyecilik çoktan bitti, ortak akılla, kentin yararı için, proje odaklı belediyecilik var artık. Kilise, cami ve havra yan yanadır bu şehirde, bu medeniyet kodları bizi besliyor, ilhamımızı şehrin bu tarihinden alıyoruz.

– SÖZCÜ okuyucusuna özel bir mesajınız var mı ?

Hangi partiden olursanız olun, kalkınma da demokrasi de yerelden başlıyor… CHP seçmeni ve SÖZCÜ okuyucusu dünyayı özellikle çok yakından takip ediyor. Bizim Gaziantep'te yarattığımız bu modeli en iyi onlar anlayacaktır. Biz bu şehri ve geleceğini onlarla inşa edeceğiz.

– Bu dönem ne olur ? Anketler ne diyor ?

Gaziantep AK Parti Büyükşehirleri arasında şu anda oy oranı olarak ilk 5'te. Bu dönemde de rekor oyla seçileceğimize inanıyorum. Bana soruyorlar “niye bu kadar çok çalışıyorsun ?” diye… Daha az çalışamıyorum çünkü. Ne kadar yüksek oy alırsak, o kadar ciddi devlet desteği buluruz. O nedenle sandığın vereceği bu mesaj önemli bizim için.