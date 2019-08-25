Kadınlar el ele verdi kooperatif kurdu

Kooperatifin kurucularından Samiye Genç, 7 kişi ile çıktıkları yolda 50 kişiye ulaştıklarını anlatarak, “Kadınlarımızı kooperatif çatısı altında toplayarak, merkezdeki kadınların el ürünlerini ve ürettiklerini pazarlamayı ve girişimci kadınlar yaratmayı amaçladık. Bu topluluk kırsal alanlarda yaşayan, aynı zamanda kırsaldan kente göçmüş kadının eğitilmesi, meslek edindirilmesi, üretime katılmasını sağlayacak” dedi.

“SOMALI KADINLARDAN ETKİLENDİM”

Somalı kadınların kurduğu Somalı Kadın Kooperatifi'nden etkilenerek böyle bir girişimde bulunduğunu belirten Genç, “İlçemizde kadınlarımızın ürettikleri doğal ürünlerin birlik olarak üretilmesi, bir standardının oluşması ve tek bir ambalajla pazarlanmasının yapılması çalışmalarını gerçekleştireceğiz. İlçemizde en çok bilinen, yapılan ve pazarı olan Ağın Leblebisi ile başlayıp sırasıyla pekmez, badem, dut, asma yaprağı salamurası, salça, biber domates kurusu, erişte ve bunun gibi ürünleri hijyen koşullarda yüksek standartlı ve markalaşarak pazara ulaştıracağız” diye konuştu.

“EŞLERİMİZİN DESTEĞİ BÜYÜK”

Kadın girişimcilerin bu süreçte eşlerinden de büyük destek aldıklarını belirten Genç, ”Her şeyden önce kooperatifimizin kuruluş aşamasında bizlerin hep yanında olan İlçe Tarım Müdürümüz Türker Otlu'ya, İlçe Kaymakamımız Sayın Fatih Cıdıroğlu'na, kooperatifimize yer tahsisi yapan Belediye Başkanımız Sayın Ali Uslu'ya bize verdikleri desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bir teşekkürü de eşlerimize borçluyuz. Yaptığımız üç büyük toplantıya 35-40 kadının katılımı eşlerinin verdiği desteği gösteriyor. İlk hedefimiz ilçe kurumlarımızın da desteği ile çalışma alanımızı ve ofisimizi oluşturmak, gerekli araç ve gereçlerimizi teminden sonra ürettiğimiz tüm ürünleri bir standartta, hijyenik koşullarda ambalajlayıp kadın kooperatifimizin logosu ile birlikte etiketleyerek satışa sunmak” ifadelerini kullandı.

Kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarının çok önemli olduğunun altını çizen Genç, Ağın kültürünü yaşatmayı hedeflediklerini aktardı.

Kooperatifin en genç girişimcilerinden biri olan Biyolog Ayşe Yazgın, ”Bölgemizde kadınların bir araya gelip böyle bir oluşum içerisinde olması çok büyük bir mutluluk. Bunun bir parçası olmaktan şahsım adına çok gurur verici bir durum” ifadelerini kullandı. Kooperatif üyelerinden Cahide Yazgın, “Eşlerimiz de bu konuda bizlere çok büyük destek verdi. Tarım İlçe müdürümüz de bizlere destek oldu. Bu kooperatifin kuruluşu sürecinde bürokratik anlamda yol gösterici olarak çok büyük desteklerini gördük. İnşallah bu işi başaracağız” dedi.

“KADINLARIMIZ EV EV GEZİP ANLATTI”

Ağın Kadın Kooperatifinin çevre illere de örnek olacağını dile getiren Ağın İlçe Tarım ve Orman Müdürü Türker Otlu, ”ilçemizde badem ve leblebi üretiyoruz fakat bir kooperatif oluşumu yoktu. Bu kooperatif kurma fikrinden sonra kadınlarımız ev ev dolaşıp bu konuyu anlatmaya başladılar. Heyecan katlanarak büyüdü ve girişimci kadınlar heyecanını hiç yetirmedi” şeklinde konuştu.