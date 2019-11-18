Kadınlar otobüs şoförü olmak için sınava girdi

Önce sözlü sınava alınan adaylar, ardından EGO 5. Bölge alanında manevra ve sürüş teknikleri konusunda uygulamalı sınava tabi tutuldu.

“ANKARA CADDELERİNE KADIN ZARAFETİNİ TAŞIYACAĞIZ”

Sınavda başarılı olan adayların ileri sürüş teknikleriyle ilgili test sürüşlerinden geçeceğini belirten EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, şunları söyledi: Ankara’nın caddelerine kadın zarafetini taşıyarak, farklı yaklaşımlarla ilerlemek istiyoruz. Bu sürecin EGO'ya ve de sınava katılan arkadaşlara hayırlı olmasını diliyorum. İlerde otobüs sayısını artırabilirsek şoför sayısını da artırmak istiyoruz. (İHA)