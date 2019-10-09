Kadınlara iş vaadiyle iğrenç tuzak

Aydın, İzmir ve Gaziantep’te eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 8 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.D, A.B, E.A, Ç.E, H.B, H.S. ve yabancı uyruklu N.T. “İnsan ticareti, cebir ve tehdit kullanarak fuhuş yaptırmak” suçlarından tutuklandı, H.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yabancı uyruklu bir kadının Türkiye’ye bakıcılık yapma vaadiyle çağrıldığını, daha sonra fuhşa zorlandığı yönündeki ihbarı üzerine çalışma başlatmış, ekipler yaklaşık 7 aylık bir çalışmanın ardından İzmir, Gaziantep ve Aydın’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda D.D. (35), A.B. (47), E.A. (27), Ç.E. (34), H.B. (37), H.S. (46), H.B. (38) ve yabancı uyruklu N.T’yi (38) gözaltına almıştı.

Şüphelilerin, uluslararası suç şebekesi üyesi olduğu, yurt dışındaki suç ortakları aracılığıyla kadınları bakıcı olarak çalışmalarını sağlama vaadiyle uçak ve yol masraflarını karşılayarak Türkiye’ye getirdikleri ve fuhşa sürükledikleri iddia edilmişti.

AYDIN (AA)